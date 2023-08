Potere della Rete

A pochi giorni dallo stupro di una ragazza diciannovenne, dalla scoperta di altri ripetuti stupri fatti da adolescenti ai danni di due ragazzine, dalla scoperta che un uomo ai domiciliari, dopo essere uscito dal carcere per violenza sessuale contro la fidanzatina del figlio, violentava la figlia, dalla notizia che alcune palestre utilizzano, per gli uomini, un orinatoio a forma di bocca femminile, sarebbe una “creazione olandese”, oggi, a coronare questa serie di agghiaccianti notizie, il video che alcuni ragazzi hanno fatto e postato e che riprende le parti intime di una loro amica svenuta, per un malore, durante una festa in spiaggia.

A fronte di queste notizie delle quali i media hanno parlato abbiamo la triste consapevolezza che ve ne siano molte altre delle quali non si è saputo nulla.

C’è un incrudelirsi della violenza che non ascolta né la paura del castigo né alcun monito o concetto di rispetto, empatia, umanità.

Tra violenze, femminicidi, disprezzo, la donna vive oggi in una società dove non vi più sicurezza mentre le leggi non riescono ad essere applicate in modo tempestivo, se a volte colpiscono il colpevole non sono però in grado di prevenire, impedire il delitto.

Molti anni fa, all’inizio di quella che sarebbe diventata, in una inesorabile escalation, la situazione attuale, siamo stati indicati come oscurantisti perché chiedevamo leggi comuni e condivise per l’uso della rete, per i provider, per gli stessi utenti.

La rete di fatto e nei fatti è l’unico sistema, al mondo, che non ha regole, che sfugge ad ogni vero controllo se non, qualche volta, a posteriori quando il danno è ormai fatto ed è irrimediabile.

Rete senza controllo e nessun insegnamento, dalle scuole primarie, per usarla in modo corretto, per saper decodificare il messaggio, per segnalare quello che è sbagliato e pericoloso. Per anni si sono lasciati veicolare i giochi più sanguinari e crudeli nei quali non vi era nessun rispetto per la vita umana o capacità di distinguere il dolore reale, il sangue reale, da quello virtuale.

Questi giochi, sempre più violenti, sono stati lasciati liberi di circolare e di essere visti ed usati da ragazzini i quali, arrivati all’adolescenza, hanno cominciato a mettere in pratica i malvagi insegnamenti di quella grande parte della rete che si nutre di violenze, a copiare nella realtà gli orrori che avevano visto e sperimentato nel mondo virtuale nel quale hanno vissuto e vivono troppe ore di giorno e di notte.

Bambini di un anno che già smanettano col cellulare dei genitori, a casa o al ristorante, che da subito, comprendono come usarlo e che già a pochi anni via via navigano dove vogliono mentre così non disturbano gli adulti!e in questo modo imparano a ritenere normale, giusto, quello che non è né normale né giusto.

Ecco allora lo smisurato aumento di violenze prima tra coetanei a scuola, gli atti di bullismo esasperato, e poi le violenze nelle strade, i ‘giochi” estremi che inducono alla morte o che spingono al suicidio e, nel frattempo, ecco aumentare i delitti sessuali di ogni ordine e grado.

Se in alcuni paesi Tik Tok è stato definito pericoloso, se la Cina ha addirittura messo delle regole temporali per l’utilizzo della Rete da parte dei minorenni, calibrando le varie fasce d’età, se ormai è acclarato da anni che, proprio per la mancanza di regole e la conseguente impossibilità di prevenire ed intervenire, gli spacciatori di droga, i terroristi che insegnano a costruire ordigni e reclutano adepti, i pedofili, i molestatori etc etc hanno vita facile e comunicano tra di loro sulla rete ampliando la loro area di influenza, come è possibile che sfugga alla politica, di ogni ordine e grado e ovunque, la necessità di un accordo globale che ponga un limite a tutto questo?

La verità è che la rete è più forte di tutti i governi messi insieme, che toccare la rete porterebbe a piazze che incitano alla libertà del suo utilizzo, che la rete è comunque veicolo di grande potere per alcuni, che l’uomo non è più capace di fermare, modificare quello che lui stesso ha costruito e presto avremo problemi altrettanti gravi con l’intelligenza artificiale, ma gli appelli a fermarsi, che già molti scienziati rivolgono alle varie autorità, cadono nel vuoto.

C’è una responsabilità non solo morale per aver lasciato che uno strumento meraviglioso, per veicolare cultura, conoscenza, informazioni, per contrastare tirannie, per migliorare la possibilità di socializzare anche a distanza, sia diventato uno strumento di collegamento e supporto a vari tipi di criminalità e riesca a far diventare criminali tanti ragazzi.