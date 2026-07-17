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Costume e Società

Premio Best of Namibia

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 17 Luglio 2026
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Nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, i membri del team del Cheetah Conservation Fund hanno partecipato alla cerimonia di premiazione dei Best of Namibia Awards per ricevere ufficialmente i premi per la Migliore Conservazione Ambientale e il Migliore Benessere Animale.

A rappresentare il CCF alla cerimonia c’erano Calum O’Flaherty e Ruusa Uugwanga, addestratrice di cani per il rilevamento di escrementi e assistente agli animali. Ruusa ha anche rappresentato il CCF durante le interviste con i media, illustrando l’importanza del nostro lavoro di conservazione e l’impatto dei nostri programmi.
I premi appartengono all’intera famiglia del CCF, ogni membro del team, dalla cura degli animali, alla ricerca, all’educazione e ai programmi di allevamento, fino al personale operativo e di supporto, contribuisce alla missione ogni singolo giorno.

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