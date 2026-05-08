L’Eurobarometro: la grande maggioranza degli europei riconosce i benefici dell’appartenenza all’UE e vede nell’Unione un pilastro di stabilità e sicurezza

In vista della Giornata dell’Europa, un nuovo sondaggio Eurobarometro rivela che quasi tre quarti degli europei (72%) ritengono che il proprio Paese abbia tratto beneficio dall’appartenenza all’Unione europea. Il 75% degli intervistati afferma inoltre di sentirsi cittadino dell’UE, il livello più alto mai registrato dalla primavera del 2025.

In un contesto globale sempre più complesso, gli europei vedono con forza l’UE come un fattore di stabilità: il 73% degli intervistati considera infatti l’Unione una forza stabilizzatrice, con un aumento di sei punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Forte anche il sostegno alla politica comune di sicurezza e difesa tra gli Stati membri, appoggiata dall’81% dei cittadini europei (+2 punti percentuali).

La maggioranza degli europei continua inoltre a fidarsi dell’UE (51%), tre punti percentuali in più rispetto all’indagine dell’autunno 2025. Resta stabile anche il sostegno alla risposta europea all’invasione russa dell’Ucraina. Gli intervistati confermano infine l’elevato consenso nei confronti dell’euro, sostenuto dal 74% dei cittadini.

Quasi sei cittadini dell’UE su dieci (57%) si dichiarano soddisfatti del funzionamento della democrazia nell’UE. Secondo gli intervistati, i valori che meglio rappresentano l’Unione sono la pace (41%), la democrazia (32%) e il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali (28%).

Le preoccupazioni degli europei appaiono sempre più influenzate dagli sviluppi internazionali. A livello dell’UE, il conflitto in Medio Oriente è ora indicato come la principale fonte di preoccupazione (25%), davanti alla più ampia situazione internazionale (23%) e alla guerra della Russia contro l’Ucraina (20%). Allo stesso tempo, il costo della vita continua a rappresentare la preoccupazione dominante sia a livello nazionale sia personale, rispettivamente per il 36% e il 52% degli intervistati.