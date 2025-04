Nel 2024 sono aumentati i trapianti di cornea, restano stabili le donazioni

In occasione della Giornata nazionale della donazione degli organi, che quest’anno si è celebrata l’11 aprile, è stato pubblicato il Report annuale del Centro nazionale trapianti emerge dal quale di evince che nel 2024 in Italia sono aumentati significativamente i trapianti di cornea (saliti a quota 8.433, +6,6% rispetto all’anno precedente), mentre restano sostanzialmente stabili le donazioni di cornee (11.105).

La donazione delle cornee può essere fatta anche in età avanzata e può donare anche chi ha subito interventi chirurgici oftalmologici complessi oppure chi è ipovedente, in quanto la riduzione della vista può non dipendere da una problematica inerente la cornea. Poiché la cornea non è un organo vascolarizzato possono donare anche i pazienti deceduti affetti da tumori.

Nei primi tre mesi del 2025 il 40% di 950mila persone che hanno rinnovato la carta d’identità si è esplicitamente opposto alla donazione degli organi. È la percentuale “più alta segnalata negli ultimi dieci anni”, hanno fatto sapere dal Centro Nazionale Trapianti.

Come ogni anno, intanto, in occasione della Giornata, anche il Centro Nazionale Trapianti promuove una campagna informativa attraverso i canali web e social, portando all’attenzione dei media il tema della dichiarazione di volontà al Comune attraverso la pubblicazione dei dati dei Comuni più generosi d’Italia. Le iniziative social sono partite nei giorni immediatamente precedenti alla Giornata e si protrarranno per tutto il mese di aprile con testimonianze, storie di donazione e di trapianto, approfondimenti su come diventare donatori. Iniziative di sensibilizzazione e informazione saranno promosse anche dai coordinamenti regionali per i trapianti, dalle aziende ospedaliere e sanitarie, dalle associazioni di volontariato del dono e da diversi enti e amministrazioni pubbliche.