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Politica

La Premier Meloni sugli episodi nei cortei del 25 aprile: “Direi che abbiamo un problema”

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 26 Aprile 2026
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Dopo gli episodi verificatisi in occasione dei cortei svoltisi a Roma e Milano per il 25 aprile la Premiere Meloni ha dichiarato, su Facebook: “Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore. Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione; sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati; cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati; la Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo sotto scorta delle Forze dell’ordine. Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema”.

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