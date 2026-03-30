Il malaffare albanese nel silenzio totale della politica e dei media

Domenica sera il programma “Presa diretta”, su Rai Tre, ha presentato, con una serie di reportage, la drammatica situazione del traffico di droga nel mondo con la posizione leader della mafia albanese e le sue connessioni con la ‘Ndrangheta.

Durante il programma sono state evidenziate le varie connessioni tra il denaro riciclato e l’edilizia, l’Albania ha un vertiginoso aumento di questa attività, la predominanza, nei porti, del potere della mafia albanese e le molte connessioni tra criminalità organizzata e politica, connessioni per le quali sono inquisiti vari sindaci, esponenti anche del governo e la vicepremier a dimostrazione che il sistema corruttivo è sempre più invasivo.

Da anni Il Patto Sociale settimanalmente, grazie ad un nostro collaboratore che vive in Albania, pubblica articoli che denunciano varie situazioni di malaffare, nel silenzio totale della politica e degli altri media, speriamo ora che la trasmissione “Presa diretta” aiuti a comprendere meglio la gravità di quanto succede ed a prendere le necessarie contromisure, non basta infatti l’ottimo lavoro, svolto da magistratura albanese e forze di investigazione italiane, se la politica, nazionale ed europea, non sarà capace di affrontare il problema, a difesa del popolo albanese in primis, e di tutti coloro che, in Europa e nel mondo, sono vittime della droga, della corruzione, della criminalità.