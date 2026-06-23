Arriva il pet detective per ritrovare l’animale smarrito

Nel periodo estivo, nonostante i tanti appelli, ci sono sempre, purtroppo, persone indegne che abbandonano i loro animali, soprattutto cani e gatti. Le nuove leggi, fortunatamente, hanno aumentato le pene e le forze dell’ordine sono attente a identificare chi commette reati contro gli animali.

Nel periodo estivo però ci sono anche persone che, pur amando moltissimo i loro compagni a quattro zampe, rischiano di perderli durante una passeggiata in campagna o in luoghi aperti: a volte basta un odore particolare e il nostro amico peloso parte alla ricerca di ataviche sensazioni. Inoltre ci sono anche brutti personaggi che rapiscono gli animali dai giardini o per cercare un riscatto o per rivenderli o solo perché sono persone malvagie.

Perdere il proprio animale è un grande dolore e vi sono persone che per settimane e mesi cercano il gatto o il cane che non trovano più. Fortunatamente, da qualche tempo, un ex vigile del fuoco e soccorritore alpino si è trasformato in pet detective.

Marco Fanti, forte della sua esperienza nel campo lavorativo come della sua conoscenza tecnologica e del suo amore per gli animali, ha dato vita ad una nuova attività, quella appunto di pet detective. Indaga in tutta Italia sugli animali scomparsi per riportarli alle loro famiglie.

Dopo una lunga esperienza nell’unità cinofila di ricerca delle persone scomparse, Fanti oggi ha messo al servizio di chi perde il proprio animale tutte le sue capacità e conoscenza: attraverso la tecnologia, droni ed altri strumenti, si mette alla ricerca degli animali scomparsi per riportarli a casa. I droni utilizzati possono volare con qualsiasi condizione meteorologica, hanno un potente faro per illuminare e un telemetro laser che dà le coordinate gps fino a quasi due chilometri.

Molti sono i cani e i gatti che ha già recuperato e al Premio Internazionale Fedeltà del Cane, a San Rocco di Camogli, Fanti e il suo staff sono stati premiati per aver saputo mettere tecnologia e professionalità al servizio di chi sta cercando il proprio animale perduto.