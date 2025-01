Quasi 36.000 alla scoperta dell’Europa grazie a un pass di viaggio gratuito

La Commissione ha annunciato i risultati dell’ultima tornata di candidature DiscoverEU. 35 762 viaggiatori, al compimento dei 18 anni di età, riceveranno infatti un pass per esplorare la diversità del continente, conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia ed entrare in contatto con persone di tutta Europa. Lanciata nel 2018, l’iniziativa DiscoverEU offre ai giovani viaggiatori l’opportunità di scoprire l’Europa da soli o in o in gruppi formati al massimo da cinque persone, principalmente in treno. L’edizione di quest’anno si svolge tra marzo 2025 e maggio 2026.

Rientrante nell’ambito del programma Erasmus+, questa tornata di candidature di DiscoverEU era aperta ai giovani degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Erasmus+ nati tra il 1º gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006. Ben 135.000 le domande pervenute.