Diretto in Europa il più grande carico di cocaina di sempre sequestrato in Repubblica Domenicana

Nascosta in una spedizione di banane, i funzionari hanno trovato 9.500 kg di droga in un porto della capitale, Santo Domingo. La cocaina era nascosta in 320 sacchi con un valore di mercato stimato di 250 milioni di dollari (196 milioni di sterline). Almeno dieci persone collegate al porto sono sotto inchiesta e le prime indagini hanno mostrato che le banane erano arrivate dal Guatemala, secondo la Direzione nazionale per il controllo della droga.

Il responsabile delle comunicazioni Carlos Denvers ha affermato la droga sarebbe stata trasferita in un container che sarebbe stato spedito in Belgio su una nave. Il bottino supera di gran lunga i 2.580 kg sequestrati dalle autorità dominicane nello stesso porto nel 2006.

Le agenzie di monitoraggio hanno segnalato che i Caraibi stanno riemergendo come una delle principali rotte del traffico di droga dalla Colombia all’Europa. Un rapporto dell’anno scorso ha scoperto che l’uso di cocaina è in aumento in diversi paesi dell’Europa occidentale, tra cui Regno Unito, Belgio, Francia e Spagna. L’Europa ha rappresentato il 21% dei consumatori di cocaina del mondo nel 2020, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. Dati recenti mostrano che i decessi per droga in Inghilterra e Galles hanno raggiunto il livello più alto in 30 anni, alimentati da un aumento del 30% dei decessi dovuti alla cocaina.