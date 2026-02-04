L’intelligenza artificiale porta la Corea del Sud a toccare il record di esportazioni

La Corea del Sud ha registrato un record assoluto di esportazioni per il mese di gennaio, grazie alla crescita globale dell’intelligenza artificiale, fortemente dipendente dai semiconduttori prodotti nel Paese. Lo indicano i dati ufficiali diffusi oggi dal ministero del Commercio. Il valore complessivo delle esportazioni coreane ha raggiunto 65,8 miliardi di dollari il mese scorso, in aumento del 33,9 per cento su base annua, superando la soglia dei 60 miliardi per la prima volta nel mese di gennaio. Il Paese ospita i principali produttori mondiali di memorie per semiconduttori, diventate un elemento chiave delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. I gruppi tecnologici Samsung e Sk Hynix hanno registrato utili operativi trimestrali record nel periodo ottobre-dicembre. Le esportazioni di semiconduttori sono ammontate a gennaio a 20,5 miliardi di dollari, in crescita del 102,7 per cento su base annua, il secondo miglior dato mensile di sempre dopo il record di 20,8 miliardi registrato il mese precedente. Le esportazioni di automobili sono aumentate del 21,7 per cento a 6 miliardi di dollari, grazie soprattutto alle buone performance dei veicoli ibridi ed elettrici.

I dati arrivano mentre Seul sta cercando di reagire all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un aumento dei dazi sui beni sudcoreani dal 15 al 25 per cento, motivato dalla mancata ratifica parlamentare dell’accordo commerciale. L’intesa, raggiunta nell’ottobre scorso, prevedeva investimenti sudcoreani negli Stati Uniti in cambio della riduzione dei dazi. L’ufficio presidenziale sudcoreano ha sostenuto a novembre che l’accordo non richiede l’approvazione del parlamento, trattandosi di un memorandum d’intesa e non di un atto giuridicamente vincolante. Il ministro sudcoreano del Commercio e dell’Industria Kim Jung-kwan ha incontrato a Washington l’omologo statunitense Howard Lutnick dopo l’annuncio dell’aumento dei dazi ed è rientrato a Seul ieri, senza giungere però a un’intesa con la controparte Usa. “C’è stata una notevole delusione da parte degli Stati Uniti per il fatto che la legge speciale sia ancora ferma all’Assemblea nazionale”, ha spiegato il ministro ai giornalisti, aggiungendo che i colloqui proseguiranno nelle prossime settimane.