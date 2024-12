Rapporto Onu: gli Houthi dello Yemen sostengono Al Qaeda nel Corno d’Africa

Secondo un rapporto predisposto dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sullo Yemen, 537 pagine che coprono il periodo dall’1 settembre 2023 al 31 luglio 2024, gli Houthi e Al-Qaeda hanno concordato di mettere da parte le loro divergenze e concentrarsi sull’indebolimento del governo yemenita trasferendo armi, coordinando gli attacchi alle forze governative yemenite, cooperando per contrabbandare armi nello Yemen, condividendo informazioni di intelligence e fornendo rifugio ai combattenti dell’altro.

La milizia Houthi dello Yemen, che ha guadagnato milioni di dollari tramite la pirateria marittima, ha armato i militanti di Al-Qaeda, ha fornito loro un rifugio e ha facilitato gli attacchi alle aree controllate dal governo yemenita. “Quella opportunistica alleanza è caratterizzata dalla cooperazione in materia di sicurezza e intelligence, offrendo rifugi sicuri per i rispettivi membri, rafforzando le rispettive roccaforti e coordinando gli sforzi per colpire le forze del governo”, si legge nel rapporto, nel quale si evidenzia anche che gli Houthi hanno anche rilasciato combattenti di Al-Qaeda incarcerati condannati per terrorismo e fornito ad Al-Qaeda droni e razzi.“Dall’inizio del 2024, i due gruppi hanno coordinato le operazioni direttamente. Hanno concordato che gli Houthi avrebbero trasferito quattro veicoli aerei senza equipaggio, nonché razzi termici e dispositivi esplosivi, e che gli Houthi avrebbero fornito addestramento ai combattenti di AQAP (Al-Qaeda nella penisola arabica)”.

Il rapporto descrive anche Hezbollah come “uno dei più importanti” sostenitori degli Houthi nello Yemen, tramite assistenza nel processo decisionale, nel supporto militare sul campo attraverso l’uso e l’assemblaggio di armi e tecniche di combattimento, aumentando le loro entrate finanziarie, tecniche di reclutamento e lavaggio del cervello e gestendo la propaganda mediatica degli Houthi.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno anche accusato gli Houthi di reclutare e sfruttare i migranti etiopi, che arrivano nel paese a migliaia ogni anno, per combattere al loro fianco contro il governo yemenita, facilitando al contempo il traffico di droga. Il governo yemenita, così come gruppi per i diritti umani locali e internazionali, hanno precedentemente affermato che gli Houthi hanno reclutato migliaia di migranti africani per combattere il governo yemenita.