Turisti abbandonati sul bus in Ucraina, autista arruolato

Un autobus carico di turisti partiti da Poltava, capoluogo regionale di 285mila abitanti situato nell’Ucraina orientale, è rimasto senza autista e gli occupanti sono stati abbandonati a se stessi. L’uomo, infatti, è stato arruolato forzatamente durante una sosta a Yaremche, cittadina della regione di Ivano-Frankivsk, l’angolo sud-occidentale del Paese che confina con Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. A riferirlo è il quotidiano online “Suspilne”, appartenente alla Compagnia nazionale radiotelevisiva di Stato ucraina. L’autista si è fermato vicino ad una stazione di servizio, quando una pattuglia della polizia è giunta sul posto, insieme ai militari del Centro distrettuale di arruolamento. Questi ultimi hanno caricato sul proprio furgone l’autista e l’hanno portato via, con tanto di documenti di circolazione, chiavi dell’autobus e soldi per il carburante, abbandonando i passeggeri in strada.

L’autobus sarebbe dovuto partire il mattino successivo. “Con l’autista viaggiava suo figlio di 14 anni, che ora è rimasto solo perché suo padre è stato portato via. Il ragazzo ha provato a chiamare al telefono il padre, il quale, però, gli ha detto solo che era sottoposto all’esame di una commissione medica militare in un ospedale di Ivano-Frankivsk”, ha riferito un testimone oculare citato da “Suspilne”. Il centro di reclutamento e la polizia di Ivano-Frankivsk, interpellati dai giornalisti del sito web, si sono rifiutati di commentare quanto accaduto.