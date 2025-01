Toghe&teglie: carciofi in salsa

Bentrovati cari lettori da Nicoletta Ughi del Gruppo Toghe & Teglie…e a chi di voi non piacerebbe trovare all’uscio una pisana come me se vi portasse in dono un piattino di codesti carciofi? Dovrete, invece, darvi da fare ed accontentarvi di leggerne la ricetta e darvi da fare per prepararli: ma è molto semplice.

Procuratevi i carciofi – e la stagione è proprio quella giusta – puliteli bene dalle spine e dalle foglie più dure e fateli sbollentare in acqua molto calda.

Per la salsina di condimento dovrete darvi un pochetto più da fare: in una ciotola spremete il succo di un’arancia (o più a seconda di dimensione del frutto oppure della quantità di salsa necessaria) ed unitene la scorza precedentemente grattugiata e messa da parte, aggiungete tre cucchiai di olio evo, uno di prezzemolo finemente tritato, mezzo spicchio d’aglio, un cucchiaino di paprica dolce affumicata, un pizzico di zucchero ed infine regolate di sale e pepe.

Mescolate bene per fare amalgamare gli ingredienti, inserite in una padella e mettete a fuoco medio-basso per scaldare il condimento ma badando ad evitare che soffrigga.

Nel frattempo tagliate i carciofi a metà, disponeteli su un piatto di portata per il servizio ed ultimate la preparazione versandovi sopra la salsina tiepida.

Poi non ditemi che le’ difficile da fare…resta solo il tradizionale problemino che qui si va ad occhio e sentimento con le dosi ma ormai vi sarete abituati.

Buona cucina a tutti!