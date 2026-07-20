Caldo caldo, come proteggere i nostri amici pelosi

L’estate continua ad essere bollente, mai tanto tempo di seguito con temperature così elevate e mentre soffriamo, difendendoci come si può, non dimentichiamoci che anche i nostri amici animali soffrono e che dipende da noi evitare che il loro disagio si tramuti in un colpo di calore che può portare fino alla morte.

Nei giorni caldi gli animali devono restare il più possibile in casa in un luogo fresco, per fare i loro bisogni vanno portati fuori nelle ore meno calde, chi non abita in campagna e deve portarli su strade e marciapiedi asfaltati si ricordi sempre che il cane, come il gatto, traspira con la lingua e con i polpastrelli dei piedi perciò l’asfalto bollente è per loro una sofferenza molto forte che può arrivare a procurare ustioni sui polpastrelli.

Come ogni anno va ricordato che gli animali non vanno lasciati in macchina e, se viaggiano con noi, devono avere una temperatura fresca senza bocchettoni che sparino dritto l’aria su di loro e devono poter bere spesso.

Ricordiamoci che i cani che hanno un pelo fitto, un mantello nero o molto scuro presentano un rischio maggiore.

Durante questi giorni bollenti non fate fare ai vostri cani esercizi fisici e giochi che portino un eccessivo movimento e abbiate particolare attenzione per gli animali anziani, sovrappeso o molto giovani.

Cercate di tenere umidi la testa, il ventre e le zampe dei vostri pelosi, se la temperatura è molto forte, specie se e siete all’aperto, in casa non lasciateli direttamente davanti al ventilatore o al condizionatore e cambiate spesso l’acqua a loro disposizione cercando di dare un’alimentazione adeguata al clima.

In caso notiate un atteggiamento diverso dal solito avvertite il vostro veterinario, se c’è il rischio di un colpo di calore raffreddategli la testa e andate subito dal medico.

Chi ha la fortuna di avere una piscina o di andare al mare o vicino ad un fiume lo aiuti a fare un bagno rinfrescante ma state attenti, specie nei fiumi, ad eventuali mulinelli di corrente che sono particolarmente pericolosi, come nei laghi, perciò non lasciateli allontanare da voi, tenetelo con un guinzaglio lungo per poterlo recuperare in caso di problemi, se poi il cane non vuole entrare nell’acqua non costringetelo ma bagnatelo voi, nel tempo prenderà più confidenza se non si è spaventato.

Anche i gatti, che amano il caldo, stanno soffrendo molto e vanno usate le stesse accortezze che abbiamo illustrato per i cani, in più, se abitate in luoghi dove c’è carenza di acqua per abbeverarsi pensate anche ai gatti liberi e agli animali selvatici, come i ricci, e lasciate fuori casa una ciotola d’acqua, farete una buona azione e guardatevi sempre intorno, perché c’è sempre qualche sciagurato che, per farsi tranquillo le sue vacanze, ha abbandonato per strada il suo amico a quattro zampe, se vedete un animale abbandonato cercate di soccorrerlo e avvertite subito la forestale, i vigili e le associazioni animaliste.