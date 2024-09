Confessioni

Ho pensato di fare anch’io una confessione, probabilmente per molti sarà scandalosa anche se siamo in una società ed in un tempo dove non c’è più né scandalo né stupore per qualsiasi notizia o rivelazione.

Confesso: non ho canali personali sui social, non ho un blog, chi, per qualche motivo, vuole sapere chi sono, se non lo chiede a me, può andare su Google dove, ovviamente, trova chiunque abbia avuto anche una vita pubblica, per contattarmi può scrivere alla mia mail, dove rispondo io e non altri, o alla segreteria del Patto Sociale. Sì certo è scandaloso, secondo i canoni comuni, che io viva e comunichi con gli altri senza essere attiva sui social.

Resta un mistero, per me, la necessità che hanno in tanti, troppi, di comunicare al mondo, che per altro se ne infischia, ogni propria azione, di mostrare a persone, spesso sconosciute o conosciute solo virtualmente, ogni passaggio della loro vita.

A chi veramente importa di vedere il piatto che stiamo mangiando al ristorante o la casa dell’amico che siamo andati a trovare, a chi importa il selfie che ci siamo fatti da soli o in compagnia di altri, spesso ignoti a coloro che ricevono le foto.

A parte i coyote da tastiera come è possibile che persone ‘normali’ (termine che forse non è più politicamente corretto) passino, secondo i dati pubblicati in varie ricerche, diverse ore al giorno attaccati alla rete e non per motivi di lavoro o di studio?

Che senso ha un responsabile nazionale della privacy quando nessuno di noi ha più la possibilità di vedere rispettata un minimo di riservatezza, sia per sua scelta che per scelta altrui! Chiunque può entrare in casa tua fotografare e postare, i droni ti seguono dall’alto, le persone con te a cena invece di parlarti postano a tutto spiano e leggono le cose postate da altri, poi si parla di solitudini, di incomunicabilità.

Ci si licenzia o si è licenziati, si troncano rapporti anche sentimentali con un sms o meglio su skype, si dichiarano guerre, si lanciano bombe, si fanno campagne elettorali nel giro di pochi istanti e senza mai guardarsi in faccia.

Intano giochi violenti hanno creato confusioni estreme tra virtuale e reale dando corpo a quel disagio mentale, specie tra i più giovani, che porta a troppe azioni violente ed irreparabili e tutto ciò, in questi anni, ha reso spesso l’uso di internet da bene comune a male collettivo.

In una società e in un tempo nel quale i super miliardari passeggiano nello spazio, i civili muoiono sotto le bombe in Ucraina o in Medio Oriente, per non parlare dei tanti altri luoghi di guerra, dove più o meno ogni due giorni una donna è uccisa e ragazzini ammazzano genitori o coetanei con la stessa indifferenza e naturalezza con la quale si può accendere un computer o bere una bibita forse è ormai il tempo di darsi una calmata e di prendersi una pausa di riflessione.