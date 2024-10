Dipendenza da gioco: lo Stato non può più tergiversare

Nonostante le tante speranze suscitate dalle promesse della politica, dopo che da più parti nel passato si erano elevate molte voci per sollecitare interventi idonei a frenare lo smodato aumento dei giocatori d’azzardo,nulla è cambiato.

La ludopatia è una malattia in continua crescita e sono sempre più giovani i giocatori.

Nella sola Lombardia i dati evidenziano che il 40% dei quindicenni ha giocato d’azzardo o partecipato a scommesse e la percentuale aumenta per i diciassettenni anche se per legge, ma poi di fatto solo teoricamente, il gioco d’azzardo è proibito ai minori di diciotto anni.

In considerevole aumento è anche il volume di denaro giocato, e sono in aumento le dipendenze, con le evidenti conseguenze per la società, infatti molte persone con il gioco hanno la vita segnata e spesso sono coinvolte, nella sventura, le loro famiglie.

Secondo dati, riportati anche dal Corriere della Sera, in Lombardia vi sono 13 sale Bingo, 848 macchinette Vit (terminal lotteria) e 8338 apparecchi AWP, se a questo aggiungiamo tutto il mondo del gioco on line e del gioco in nero si vede bene come il pericolo sia sempre in agguato per tanti giovani, pericolo che in troppi casi colpisce anche persone anziane e sole.

I video giochi, altro settore che diviene sempre più pericoloso per i giochi violenti, stanno diventando anch’essi strumento, veicolo per il gioco d’azzardo visto che sono consentite scommesse e sistemi che invitano a investire soldi per aumentare la possibilità di vincere.

Non è da trascurare inoltre che alla dipendenza del gioco spesso si associa la dipendenza da alcool e droghe.

La politica ha il dovere di non tergiversare ulteriormente, lo Stato può anche trarre un apparente beneficio da alcuni tipi di gioco ma i danni ai quali si deve poi riparare nelle strutture sanitarie vanificano questo introito, senza valutare inoltre le conseguenze che restano nella psiche delle persone, né può essere più oltre ignorato che dietro al mondo del gioco d’azzardo si nascondono ben note organizzazioni criminali.

Continuare ad ignora il problema o a demandarne la soluzione sine die diventa colpevole.