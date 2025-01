La memoria

Il Giorno della Memoria riporta proprio alla memoria una triste realtà: i morti, le vittime non sono tutte uguali perché l’odio di parte stravolge la Storia, non c’è mai verità quando la realtà è negata.

Un giorno che avrebbe dovuto significare comunanza, rispetto reciproco, impegno comune ad operare per evitare che tragedie, come quelle che ha vissuto il secolo scorso, non abbiano a ripetersi nei tanti conflitti di oggi, si è tramutato in un ulteriore scontro nella mistificazione degli eventi passati e recenti, con pretesti, azioni, dichiarazioni atti solo a rinfocolare antichi odi e pregiudizi.