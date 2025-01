La nuova guerra fredda e la marginalità europea

Sono passati solo pochi giorni dal discorso di insediamento di Donald Trump e si avverte già in modo netto quanto il mondo sia cambiato, e molto più di quanto non si potesse immaginare.

Mentre “l’intellighenzia” italiana ed europea si interroga sul valore simbolico del braccio teso di Elon Musk e sull’uscita degli Stati Uniti dall’Oms, Stellantis e Volkswagen hanno repentinamente deciso di aumentare i propri investimenti produttivi nel territorio statunitense creando così nuovi posti di lavoro, in modo da aggirare i dazi promessi dal Presidente Trump.

Contemporaneamente lo stesso Presidente statunitense, pur essendo considerato molto vicino alle lobby petrolifere, ha chiesto di abbassare il costo del petrolio con l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli ad una ripresa economica, dimostrando in questo modo di non essere così vincolato dagli interessi delle grandi aziende petrolifere statunitensi.

In Italia, viceversa, il governo in carica si conferma ancora oggi assolutamente incapace di comprendere il vero motivo per cui Stellantis abbia portato la produzione di auto in Italia al livello del 1956 (476.000 auto), mentre in Spagna ha raggiunto il milione di unità prodotte (i costi energetici in Spagna sono inferiori del -53% rispetto a quelli italiani). Prova ne è che, ancora una volta, si continuano ad aumentare le accise sul gasolio e contemporaneamente i costi energetici previsti si confermano in crescita di un ulteriore +30%, mentre in Francia diminuiscono del -15%.

A Davos, intanto, durante l’appuntamento del World Economic Forum, mentre i vertici politici dell’Unione Europea vengono investiti da uno scandalo relativo al finanziamento con risorse europee a favore di gruppi ambientalisti con il compito di supportare l’ideologia ambientalista europea, in un solo pomeriggio il presidente degli Stati Uniti azzera e ridicolizza tutta l’ideologia ambientalista legata al Green Deal, che già ora sta costando centinaia di migliaia di posti di lavoro.

A pochi giorni dall’insediamento, quindi, risulta già evidente la strategia politica ed economica che l’amministrazione statunitense intende perseguire.

Al centro dello sviluppo economico tornano il lavoro, la produzione e la crescita occupazionale che ne consegue, rispetto alla semplice gestione dei flussi commerciali tanto cari, invece, ai vertici istituzionali europei anche se penalizzanti per le economie agricole europee grazie all’ultimo accordo del “Mercosur”.

Come logica conseguenza si stanno creando le condizioni per una nuova guerra fredda che vedrà contrapposti gli Stati Uniti con i propri alleati e la Cina con le proprie aree di influenza, le quali esprimono gli effetti di quella volontà espansionistica cinese perseguita anche attraverso l’esportazione dei propri prodotti, come l’auto elettrica, tanto caldeggiata dall’Unione Europea.

In più andrebbe ricordato come la guerra fredda successiva alla Seconda Guerra Mondiale non si manifestò solo come una contrapposizione politico/ideologica e tra servizi segreti. Quel periodo postbellico si caratterizzò anche per la creazione di scenari bellici i quali tuttavia interessavano zone geografiche marginali anche rispetto ai due schieramenti occidentale ed orientale.

In questo odierno contesto la guerra fredda contemporanea, invece, pone l’Europa e l’Unione Europea di fronte ad una scelta immediata e categorica sulle alleanze strategiche da sostenere politicamente e militarmente nei prossimi anni.

In altre parole, l’Europa rappresenta, all’interno di questa nuova dinamica politico economica e strategica, la Germania del dopoguerra, divisa tra due aree di influenza ideologica e politica, e l’area ideologica ambientalista evidentemente si conferma molto più vicina e compromessa con gli interessi cinesi. Lo stesso conflitto russo ucraino, ma soprattutto la sua possibile soluzione prospettata dagli Usa, conferma come l’Europa sia diventata un territorio marginale e come tale venga considerata dalle due superpotenze. La stessa intenzione di un rimpatrio di oltre 20.000 soldati statunitensi dalle basi europee lo certifica ulteriormente.

La soluzione del conflitto, quindi, sarà assolutamente indipendente dalla volontà come da qualsiasi attività politica dell’Unione Europea, il che non farà che confermare ulteriormente la marginalità territoriale, economica e politica europea come espressione del fallimento di un’intera classe politica europea.