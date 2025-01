La Borsa Mediterranea del Turismo scalda i motori per la 28esima edizione

Torna a Napoli la Borsa Mediterranea del Turismo. La ventottesima edizione, in programma alla Mostra d’Oltremare da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025, è organizzata da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, e si estenderà su un’area espositiva di 12.000 mq. La Bmt si rivolge alle agenzie di viaggio ed operatori del settore Attesi tutti i big del turismo: tour operator, compagnie aeree, compagnie di navigazione, crociere, enti del turismo internazionali, regioni, catene alberghiere per tre giorni di lavori e business con un programma fitto di convention, convegni, presentazioni, corsi di aggiornamento.

Oltre 50 i Paesi presenti alla Bmt: dalla Croazia con uno stand di 100 mq, al Brasile che torna dopo qualche anno di assenza, all’Uzbekistan e alla Barbados che debuttano, mentre tornano Qatar, Bahamas, Cuba, Repubblica Dominicana, Tunisia, Thailandia.

Non solo estero, però. I visitatori della Bmt confermano il grande interesse per le destinazioni italiane, per il bel mare e per il buon cibo. A far da padrona la Regione Campania che amplia gli spazi per ospitare ancora più espositori nel proprio stand a turisti e local proponendo la partecipazione ai processi produttivi con degustazione finale. Presenti le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Sicilia. Non mancheranno il Comune di Napoli e la Città metropolitana che propongono un’offerta culturale sempre molto apprezzata.

Numerosi come sempre i tour operator, le catene alberghiere e le compagnie di navigazione che solcano il Mediterraneo e non solo. Prevista l’area dedicata agli aeroporti che quest’anno vedrà la presenza dei due scali campani, Napoli e Costa d’Amalfi, e di Aeroporti di Roma. Tante anche le proposte dedicate turismo nautico e la predisposizione di un’area dedicata alle terme coordinata da Federalberghi.