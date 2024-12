Toghe&Teglie: i canederli home made

Buona settimana, cari lettori! Sono ancora Anna Paola Klinger della sezione Veneziana (non veneta, eh? Che sono cose diverse…) di Toghe & Teglie: avete trovato recentemente in questa rubrica la mia ricetta di una torta a base di pane raffermo ed altri ingredienti “in esaurimento” da non sprecare e questa settimana vi propongo un altro criterio per sfruttare il pane raffermo e, magari, qualcos’altro che ritrovate in dispensa che sia utilizzabile.

I canederli! A chi non piacciono? Però fuori dal Trentino e zone limitrofe non si trovano proprio dappertutto, soprattutto di buona qualità…e, allora, fateli a casa: è molto più semplice di quanto si possa pensare e vado a dimostrarvelo.

Per la mia più recente preparazione (dalla foto potete vedere quanti ne siano venuti con le dosi che vado ad indicare) ho usato 250 grammi di pane raffermo tagliato a dadini e poi messi in ammollo in una ciotola, bagnandoli con circa 200 ml. di latte intero già mescolato con il rosso di due uova.

Ho lasciato riposare il composto per un po’, almeno una mezz’ora, e poi ho unito 150 grammi di speck tagliato anche quello a dadini molto piccoli e uno scalogno intero tritato e appassito velocemente in padella, 75 grammi di caciotta sminuzzata e dell’erba cipollina tritata anche lei.

Bisogna mano a mano verificare se l’impasto risulti troppo umido: in questo caso basta aggiungere pochissima farina bianca per “salati” misurando ad occhio quantità ed effetto finale perché deve essere umido e un po’ appiccicoso ma non troppo.

Con le mani bagnate ho realizzato, come si vede dodici canederli da cuocere in brodo bollente (meglio se di biancostato, fatto in casa) per circa quindici minuti e da servire spolverando con una generosa grattugiata di parmigiano o, se lo trovate, di ottimo grana trentino. In alternativa, i canederli, sempre fatti bollire nel brodo, possono essere scolati e conditi con burro fuso insieme a qualche foglia di salvia e sempre rifiniti con il formaggio grattugiato al momento del servizio.

Alla prossima!