Toghe&Teglie: la torta della sostenibilità

Buone Feste a tutti da Anna Paola Klinger, sezione lagunare del Gruppo Toghe & Teglie: sì perché il periodo natalizio è ora ufficialmente iniziato anche se sono ormai settimane che i negozi offrono in vendita festoni, decori, presepi e abeti fasulli tanto che su questi articoli ci sono già i saldi mentre per comperare un panettone che non sia stato preconfezionato ad agosto (è quello il periodo in cui si preparano gli assortimenti per la grande distribuzione) non bastano 80.000 delle vecchie lire al chilo…Meglio, allora, prepararsi qualche cosa di dolce a casa, magari riciclando ingredienti, come il pane raffermo. E’ quello che vi propongo questa settimana.

Queste le dosi ed il procedimento per dare nuova vita a circa 500 grammi di pane vecchio.

Innanzitutto fatelo a pezzettini e bagnatelo in una ciotola con un litro di latte intero tiepido, lasciando in ammollo una mezz’ora.

Ora strizzatelo per togliere l’eccesso di latte, aggiungete, impastando, un uovo, 100 grammi di pangrattato, 120 grammi di burro fuso e 120 grammi di zucchero. Mescolate bene fino a rendere l’impasto liscio e in ultimo unite tre mele tagliate a fette sottilissime e la buccia a listelle o grattugiata di un limone non trattato.

A piacere potete inserire, noci, pinoli, uvetta, cannella, fichi…insomma quello che vi va o che sta per ammuffire in dispensa; fondamentali sono solo le mele.

Stendete in una tortiera e inserite in forno già caldo a 180 gradi per circa un’ora. Fate raffreddare e spolverate in ultimo con zucchero a velo.

Ottimo per la colazione, la merenda o a fine pasto magari accompagnato da un cucchiaio di crema al mascarpone.

Cari saluti a tutti voi.