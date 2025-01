Come difendersi da truffe on line e malfattori

Continuano, anzi si intensificano, le truffe, sia fatte di persona che via internet o per telefono, che colpiscono in special modo le persone più anziane più facilmente portate a credere alla buona fede dei loro interlocutori e meno esperte nell’uso dei sistemi informatici.

Arrivano mail così ben congegnate dai truffatori, che, ad un occhio meno esperto ed attento, possono sembrare effettivamente inviate da banche, società telefoniche o assicurative, supermercati esistenti. Bisogna perciò verificare molto attentamente prima di rispondere e, in ogni caso, non rispondere mai fornendo dati personali, è buona norma non rispondere a mail che non si capisce per quale motivo ci siano state inviate, soprattutto non bisogna credere a quelle che dicono di inviare i propri dati per poter riscuotere un credito di una bolletta o di una vincita di un concorso a premi o che prospettano affari ed investimenti chiedendo di inviare denaro.

Carabinieri e polizia fanno circolare pubblicazioni con suggerimenti da seguire quali:

1 – non fidarsi di una persona che per strada cerca di ottenere la nostra fiducia dandoci la mano, abbracciandoci e sostenendo di essere un nostro vecchio conoscente che al momento non ricordiamo;

2 – non aprire mai la porta a persone che non si conoscono, non fidarsi neppure di tesserini esibiti davanti allo spioncino o al videocitofono: spesso i tesserini sono falsificati da individui che si fingono dipendenti di società di gestione dei servizi (luce, acqua, gas) o anche delle Forze dell’Ordine;

3 – non dare retta a telefonate che offrono affari o che sostengono che una persona, parente o amica, ha necessità urgente di soldi per superare un problema di salute o di un incidente. Anche In questi casi bisogna subito avvertire il 112;

4 – non dare mai la propria password, dati bancari o altri dati sensibili a qualcuno su internet, sui social non vanno date notizie personali.

Per quanto sia ormai costume di molti annunciare via social che si va in vacanza o ci si assenta da casa per partecipare a qualche evento è buona norma, se proprio si vogliono rendere pubbliche attività personali, farlo dopo che queste si sono concluse, altrimenti si rischia proprio di comunicare ai malfattori che in certi giorni e/o orari si è assenti da casa e perciò è più agevole perpetrare un furto.

Per strada bisogna sempre essere molto attenti a chi ci circonda, i malfattori approfittano della distrazione, della fragilità fisica, sia per conquistare la fiducia delle proprie vittime che per strappare loro oggetti personali.

Purtroppo siamo in una società che non consente distrazioni o debolezze, chi ha un familiare che lo può assistere o consigliare si affidi a lui per farsi aiutare, chi invece è solo abbia fiducia nelle Forze dell’Ordine che però vanno avvertite ogni volta che c’è un sospetto o un incertezza perché chiamarle dopo che l’evento si è verificato è utile per altri ma non per chi ha subito il danno.