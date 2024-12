In ricordo di Luciano Garibaldi

La scomparsa di Luciano Garibaldi lascia un vuoto non solo nel mondo del giornalismo e degli storiografi, la sua profonda preparazione culturale, la sua semplicità, la spontaneità con la quale si rivolgeva agli altri ci mancheranno.

In ogni occasione di incontro Luciano, con la sua immediatezza, riusciva ad entrare in sintonia con gli altri difendendo con moderazione, ma altrettanta autorevolezza e decisione, le sue posizioni.

Conoscere la Storia, scavare nella cronaca, sviscerare le notizie per trovare la verità dietro le apparenze, credere profondamente nell’amicizia, rispettare gli altri, ottenendo sempre identico rispetto, erano le sue passioni quotidiane.

Ricordo la sua amicizia, solida, con il sen. Franco Servello e con Donatella, le nostre conversazioni in tanti anni di affetto reciproco e, come tanti, sentirò la sua mancanza ma non dimenticherò i suoi insegnamenti e la sua serena e caparbia volontà di affrontare, ogni giorno con serena determinazione, la vita.

Caro Luciano per noi sei e sarai Presente.