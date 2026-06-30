A Laurie Marker, fondatrice del Cheetah Conservation Fund, assegnato il Dottorato in Scienze dall’Università di Oakland

“Un futuro degno di essere affrontato”, il messaggio dal Discorso tenuto dall’antropologa davanti agli studenti dell’ateneo americano che riportiamo di seguito.

Presidente, illustri docenti, gentili Ospiti, Consiglio di amministrazione del Cheetah Conservation Fund, Fiduciari e personale, Colleghi laureati e Amici, accetto questo dottorato honoris causa con profonda gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché questo onore non è semplicemente un riflesso del passato. È una chiamata al futuro. Più di quarant’anni fa, quando iniziai a lavorare in Namibia, il ghepardo era in silenzioso declino. Gli agricoltori consideravano i predatori come avversari. L’habitat si stava riducendo. La scienza stava ancora scoprendo la fragilità genetica della specie. Molti credevano che l’estinzione fosse inevitabile. Ma la Namibia mi ha insegnato il cambiamento: l’estinzione non è inevitabile, quando le persone scelgono la collaborazione anziché il conflitto. Insieme agli agricoltori namibiani, ai leader governativi e alle comunità locali, abbiamo creato quello che è diventato il Cheetah Conservation Fund, non solo come organizzazione di soccorso, ma come laboratorio vivente per la coesistenza. Abbiamo dimostrato che i cani da guardia per il bestiame possono ridurre i conflitti con i predatori. Abbiamo dimostrato che il ripristino dei territori invasi dalla vegetazione può rivitalizzare gli ecosistemi. Abbiamo dimostrato che la scienza, se condivisa apertamente, può ispirare le politiche. E grazie al modello di conservazione comunitaria della Namibia abbiamo constatato come la concessione di diritti sulla fauna selvatica alle comunità locali crei resilienza economica e gestione ecologica responsabile. Non è stata beneficenza. Si trattava di un cambiamento sistemico. Ed è questo che la prossima era di leadership richiede. Perché oggi la perdita di biodiversità sta accelerando. L’instabilità climatica sta rimodellando i paesaggi. Il traffico illegale di fauna selvatica è diventato un’attività globale sofisticata. Gli ecosistemi stanno collassando più velocemente di quanto possa reagire la politica. Un cambiamento graduale non è più sufficiente. Il lavoro che abbiamo iniziato in Namibia si è esteso in tutta l’Africa, fino al Corno d’Africa, dove affrontiamo il commercio illegale di cuccioli di ghepardo vivi. Si è esteso a collaborazioni in Medio Oriente, Europa e Stati Uniti per rafforzare l’applicazione delle leggi e la ricerca genetica. E ha raggiunto l’India, dove i ghepardi, un tempo estinti, sono tornati grazie alla cooperazione internazionale: un segnale che il ripristino è possibile quando le nazioni agiscono coraggiosamente insieme. Ma sia chiaro: il recupero delle specie non riguarda solo gli animali. Riguarda il ripensare il modo in cui l’umanità si relaziona con la Terra, con la fauna selvatica e con esse. Ai laureati qui presenti oggi: non state ereditando un mondo stabile, ma un mondo ad una svolta. Sarete voi a determinare se la sostenibilità è uno slogan o una realtà strutturale. Se lo sviluppo continuerà a degradare gli ecosistemi o li rigenererà. Se la cooperazione globale si frammenterà o si rafforzerà. La mia generazione ha lottato per dimostrare che conservazione e sviluppo economico possono coesistere. La vostra generazione deve andare oltre. Dovete riprogettare i sistemi in modo che la resilienza ecologica sia integrata nella finanza, nella governance, nell’agricoltura e nella tecnologia. Bisogna pensare oltre i confini. Il ghepardo non può sopravvivere in isole recintate. Ha bisogno di paesaggi collegati. Allo stesso modo, l’umanità non può prosperare in isolati compartimenti stagni di pensiero. Le politiche climatiche devono essere connesse ai sistemi alimentari. Le strategie per la biodiversità devono essere in linea con i diritti delle comunità. La tecnologia deve essere al servizio della salute del Pianeta. Il futuro richiede l’integrazione. E richiede coraggio. Nel corso del mio percorso di vita ci sono stati momenti in cui mi è stato detto che i miei obiettivi erano irrealistici: che gli agricoltori non sarebbero mai cambiati, che il commercio illegale era inarrestabile, che la cooperazione internazionale era troppo complessa. Ma le visioni audaci vengono spesso scartate prima ancora di essere realizzate. Se avessimo accettato i limiti convenzionali, oggi la Namibia non ospiterebbe la più grande popolazione mondiale di ghepardi selvatici. Le aree protette gestite dalle comunità non sarebbero un modello globale. E il ritorno dei ghepardi in India sarebbe ancora una chimera. Il progresso appartiene a coloro che sono disposti a immaginare al di là dei limiti attuali. Quindi vi chiedo: quale sistema riprogetterete? Quale modello fallimentare sfiderete? Su quale futuro non accetterete compromessi? Perché il mondo non ha bisogno di laureati passivi. Ha bisogno di architetti della resilienza. La mia visione per i prossimi decenni è chiara: esperti africani in materia di conservazione alla guida delle politiche ambientali globali. Aree protette comunitarie che si trasformano in centri di adattamento climatico. Giovani scienziati africani alla guida di istituti di ricerca internazionali. Innovazione tecnologica che smantella le reti di traffico di fauna selvatica. Partenariati globali che sostituiscono la concorrenza con una gestione condivisa. Non perché sia ​​un concetto ideale, ma perché è necessario. Il ghepardo corre con precisione e determinazione. Non insegue ogni movimento all’orizzonte. Sceglie il suo percorso e vi si dedica completamente. Allo stesso modo, scegliete con cura il vostro obiettivo, e perseguitelo con incrollabile convinzione. Oggi, accetto questo onore non come un traguardo, ma come un nuovo inizio. Il lavoro continua. La responsabilità aumenta. Le opportunità si ampliano. Laureati, il futuro non è qualcosa che si intraprende. È qualcosa che si costruisce. Costruitelo con audacia. Costruitelo collaborando. Costruitelo con la scienza come bussola, e l’integrità come caposaldo. Perché finché i ghepardi daranno vita agli orizzonti selvaggi dell’Africa sapremo che il futuro per cui lottiamo è ancora possibile. E quando la storia guarderà indietro a questa generazione, che dica pure: non hanno ereditato una crisi, l’hanno trasformata. Grazie per questo straordinario onore. E congratulazioni a ognuno di voi. Che possiate correre verso un futuro degno del vostro coraggio.