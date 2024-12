“BARBIE: A Cultural Icon Exhibition”, la mostra a Milano dedicata a un fenomeno multigenrazionele

Alzi la mano chi, a partire dal 1959, non ha mia chiesto una Barbie come regalo di Natale? Bionde e bellissime, dapprima con un semplice costume da bagno e poi con un corredo sempre più ricco, o glamour che dir si voglia, al quale si sono via via aggiunti una casa a più piani, un’automobile, un camper, biciclette, piscine e ogni dettaglio in miniatura – possibilmente rosa o nelle sue varianti – della nostra vita quotidiana sono diventate l’oggetto del desiderio di tante generazione di bambine e di collezionisti. A lei, la splendida icona che compie 65 anni, senza dimostrali, Milano dedica una mostra al Next Exhibition (Via Paolo Sarpi 6/8) che sarà visitabile fino alla metà di gennaio. E quale occasione migliore allora per tuffarsi nel suo mondo, che poi è quello di tutti noi, proprio durante le festività natalizie?

BARBIE: A Cultural Icon Exhibition, ideata dalla collaborazione tra Next Exhibition e Mattel, Inc., proprietaria del marchio, e curata dal collezionista Mario Paglino, rende omaggio a sessantacinque anni di moda e ispirazione, dimostrando come Barbie sia più di una bambola, bensì una vera e propria icona culturale e di stile. La mostra celebra Barbie come riflesso della cultura con interviste esclusive e uno sguardo ravvicinato alle bambole vintage, alla rappresentazione delle carriere e alle tendenze della moda di ogni epoca.

Oggi il portfolio prodotto Barbie è uno tra i più diversificati e inclusivi al mondo, ispirando le ragazze a immaginare tutto ciò che potranno diventare. L’obiettivo della mostra è quello di spingere tutti coloro che la visitano a ripercorrere tutto ciò che hanno sempre saputo su Barbie e a riflettere su come la società si sia evoluta con ogni generazione.

“Barbie: A Cultural Icon Exhibition” presenta una bambola Barbie originale prodotta nel 1959 e accompagna i visitatori in un viaggio attraverso i decenni, rendendo omaggio a Barbie e al mondo che la circonda e analizzando le tendenze della moda degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000, fino all’iconica bambola del 65esimo anniversario, rilasciata nel 2024. Includendo vestiti, accessori e lifestyle e seguendo un viaggio cronologico, la mostra presenta oltre 250 bambole e accessori vintage, che prendono vita attraverso esposizioni a tema personalizzate.

Supporti video e interviste ai designer di Barbie ampliano la narrazione, così come gli scenari iconici: dalla prima Dreamhouse del 1962 a un’inconfondibile macchina rosa, da una fantastica tavola da surf alle due postazioni per selfie di Barbie e Ken a grandezza naturale, dove poter scattare delle foto souvenir.

Non resta che immergersi nel meraviglioso mondo di Barbie per sognare, ricordare e lasciarsi ispirare.