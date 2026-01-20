La Commissione rafforza la resilienza e le capacità dell’UE in materia di cibersicurezza

Di fronte all’aumento di attacchi informatici e ibridi contro servizi essenziali e istituzioni democratiche, perpetrati da gruppi statali e criminali che operano con tecniche sofisticate, la Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto sulla cibersicurezza per rafforzare ulteriormente la resilienza e le capacità dell’UE in materia di cibersicurezza.

Il pacchetto comprende una proposta di revisione del regolamento sulla cibersicurezza che rende più sicure le catene di approvvigionamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’UE. Il pacchetto prevede la semplificazione del processo di certificazione, garantendo che i prodotti destinati ai cittadini dell’UE siano sicuri dal punto di vista informatico sin dalla loro progettazione. Inoltre, facilita il rispetto delle norme dell’UE vigenti in materia di cibersicurezza e rafforza l’Agenzia dell’UE per la cibersicurezza (ENISA) nella sua attività di sostegno agli Stati membri e all’UE riguardo alla gestione delle minacce alla cibersicurezza.