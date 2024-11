A Milano il Premio ‘Ambasciatore Terre di Puglia’

Torna anche quest’anno, per la XVIII Edizione il Premio ‘Ambasciatore Terre di Puglia’, che conferirà le onorificenze all’ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera, originario di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani), allo youtuber e inviato di Striscia la Notizia Alessio Giannone, in arte Pinuccio, al soprano anglo-salentino Carly Paoli e all’Associazione Pasticcerie storiche “Il sospiro di Bisceglie”. Tutte personalità rigorosamente pugliesi che per talento, competenze professionali e impegno si sono distinte nell’arte, nella musica, nello spettacolo, nell’economia contribuendo a diffondere un’immagine positiva della Puglia e l’Italia oltre i confini nazionali.

“L’iniziativa – dichiara la presidente del premio Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano Bicocca – è nata con l’intento di scoprire e far conoscere attraverso i protagonisti migliori, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno delle genti di Puglia, consegnando un riconoscimento a chi, in vari campi e non solo in Italia, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della nostra regione e lo ha fatto conoscere nel mondo”.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre, alle ore 17, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.